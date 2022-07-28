شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يعود اليوم من تونس متوجا بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود، اليوم، بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والشباب.

وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز بعدد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 8 ذهبيات، و9 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.

واحتلت تونس المستضيفة الوصافة برصيد 18 ميدالية ثم نيجيريا والجزائر بعدد 7 و 5 ميداليات على الترتيب.

توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى تحت 19 سنة، بالبطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد تغلبها على مواطنتها رؤى زكى بنتيجة 4 / 0، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية.

فى المقابل توجت حبيبة بالميدالية الذهبية أيضا بمنافسات تحت 15 سنة بعد فوزها على مواطنتها رسل أسامة بنتيجة 4 / 3.

توج ياسين جابر بالميدالية الفضية تحت 15 سنة بعد خسارته أمام لاعب تونس بنتيجة 4 / 3 .

كما حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3 / 1.