شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل ختام الجولة 27 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر بصدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 13 هدفاً، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلى والمقاولون العرب.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدى (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبى) - 10 أهداف

مصطفى شلبي (إنبى) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادى حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.