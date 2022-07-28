شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر لا يعرف الفوز على الزمالك قبل المواجهة رقم 9.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فيوتشر بقيادة على ماهر المدير الفنى للفريق تحدياً قوياً عندما يصطدم بالزمالك فى التاسعة مساء، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد السلام.

إجمالاً واجه على ماهر نادى الزمالك فى: 8 مباريات

تعادل فى: مباراة واحدة

خسر: 7 مباريات

سجل لاعبو فرق على ماهر: 7 أهداف فى الزمالك

استقبلت فرق على ماهر: 14 هدفاً من الزمالك

مع فيوتشر

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الأول موسم 2021 / 2022 بنتيجة 3 / 2

ـ مع المصرى

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الثانى دورى موسم 2020 / 2021 بنتيجة 3 / 2

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الأول موسم 2020 / 2021 بنتيجة 1 / 0

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الثانى موسم 2019 / 2020 بنتيجة 1 / 0

مع إنبى

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الثانى موسم 2018 / 2019 بنتيجة 2 / 1

مع سموحة

ـ التعادل مع الزمالك فى الدور الأول موسم 2018 / 2019 بنتيجة 1 / 1

مع الأسيوطى

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الثانى موسم 2017/2018 بنتيجة 2 / 1

ـ الهزيمة أمام الزمالك فى الدور الأول موسم 2017/2018 بنتيجة 1 / 0