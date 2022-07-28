شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الإسماعيلى يخوضون تدريبات مع فريق الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، مشاركة لاعبيه المستبعدين عن لقاء الجونة، خلال التدريبات الجماعية لفريق الأمل، التى تقام فى الوقت الحالى على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

يأتى ذلك من أجل تجهيزهم للحفاظ على لياقتهم البدنية تمهيدا للاستعانة بهم فى أى وقت نظرًا لضغط المباريات المقبلة بمسابقة الدورى العام.

وكان الجهاز الفنى للدراويش قد استبعد هؤلاء اللاعبين من لقاء الجونة وهم عمر رضوان وعبد الله جمال وأحمد أيمن ومحمود البدرى وعماد حمدى وجان موريل ومحمود عبد الله وأحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسى لأسباب مختلفة.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الجونة فى 6:30 مساء اليوم الخميس على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.