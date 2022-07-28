شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" عن موعد انطلاق المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وتقام المرحلة الرابعة من التصفيات بتونس فى الفترة من 26 إلى 28 أغسطس المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية، والسنغال بعد احتلالهما المركزين الثانى والثالث فى المجموعة الرابعة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على كل من السنغال وكينيا قبل الفوز على الكونغو الديمقراطية فى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم التى أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وهناك مرحلة نهائية ستقام فى الفترة من 20 إلى 28 فبراير لعام 2023، ولم يتحدد أماكن إقامتها حتى الآن.

فى نهاية مباريات المرحلة الأخيرة يتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم، مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.