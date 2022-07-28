شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيف الدرع يبحث عن أمجاد الإحتراف عبر بوابة الدورى الفرنسى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث سيف الدرع نجم منتخب مصر و نادى الزمالك المنضم حديثا لخوض تجربة إحتراف فى صفوف ليموجيه الفرنسى عن تحقيق أمجاد قوية مثل باقى محترفى الفراعنة فى الخارج عبر بوابة الدورى الفرنسى .

ونجح سيف الدرع فى تحقيق المزيد من الإنجازات و كسب الخبرات فى سن صغير حيث حصل مع شباب الفراعنة على برونزية بطولة العالم بإسبانيا 2019 والمركز الرابع مع الفراعنة الكبار فى أولمبياد طوكيو الأخيرة .

وحصل الدرع مؤخرا مع منتخب الفراعنة على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت بالقاهرة بالفوز على الرأس الأخضر .

بدأ الدرع مشوار كرة اليد فى نادى هليوبوليس و انتقل إلى صفوف نادى الزمالك و حقق مع نادى الزمالك بطولة دورى المحترفين و بطولة السوبر المصرى و بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس ثم انتقل الموسم الجديد الى صفوف نادى ليموجيه الفرنسى.

سيف الدرع هو الشقيق الأصغر للاعب يحيى الدرع المقرر أن ينضم هو الأخر إلى صفوف فيزبريم المجرى الذى يلعب فى صفوفه نجم المنتخب يحيى خالد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب سيف الدرع فى الصور التالية :