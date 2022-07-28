شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق إيسترن كومبانى تحت قيادة علاء عبد العال، اليوم الخميس، إلى التدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومنح علاء عبد العال اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات، بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب علاء عبد العال بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المصرى والتركيز فى مواجهة سيراميكا التى ستكون مفتاح البقاء فى الدورى حال تحقيق الفوز بها، واستمرار سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق آخر 5 مباريات في الدورى.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 5 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، وأخيرا الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف.

وأشعل إيسترن كومبانى صراع الهبوط بعدما تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً.