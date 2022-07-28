شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الكرة يزور بني سويف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي لافيينا اليوم الخميس اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع أندية بني سويف و المنيا و الفيوم ، ضمن سياسية اتحاد الكرة في الاجتماع بالأندية من مختلف المحافظات للوصول لأفضل الحلول لتطوير منظومة كرة القدم ، و العمل على حل المشاكل التي تواجه الأندية.

وزار مجلس إدارة اتحاد الكرة عدد من المحافظات بدأت بالاتحاد السكندري ثم بلدية المحلة في حضور عدد من أندية المحافظات المختلفة.