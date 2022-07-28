شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يمنح لاعبى الدكة فى الأهلى "فرصة أخيرة" قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي منح لاعبي الدكة بالفريق الفرصة بشكل كامل طوال الفترة المقبلة من أجل تقييمهم بشكل جيد وموضوعي قبل البت في مصيرهم مع نهاية الموسم الجاري ، ورغم أن هناك عدد كبير من لاعبي الأهلي تم ترشيحهم للرحيل بنهاية الموسم الجاري إلا أن المدرب البرتغالي سواريز أعلن أن المباريات المقبلة من عمر بطولة الدوري ستشهد الإستعانة بهؤلاء اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كافية طوال الفترة الماضية وفي مقدمتهم ، الموزمبيقي لويس ميكيسوني ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي وعلى لطفي وغيرهم من اللاعبين الصاعدين وأبرزهم الثنائي محمد فخري وزياد طارق.

ويرغب سواريز الذي تولّى تدريب الأهلي قبل نحو شهر تقريباً في الوقوف على مستوى جميع لاعبي الفريق سواء الأساسيين أو الإحتياطيين من أجل إبلاغ إدارة النادي بإحتياجاته من هؤلاء اللاعبين والسماح برحيل بعضهم للإعارة أو البيع النهائي وبقاء البعض الأخر ممن يُثبت جدارته ويؤكد أحقيته في الدفاع عن قميص القلعة الحمراء.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباريات الدوري عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.