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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار صوب ملعب السلام بمدينة القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي فيوتشر والزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

كيف تشاهد مباراة فيوتشر والزمالك في الدوري المصري؟

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط، يعزز بها صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الابتعاد عن بيراميدز والأهلي أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هو يوم الخميس 28 يوليو/ تموز 2022.



توقيت مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل مباريات بطولات الكرة المصرية، وهي متاحة بالمجان على قمر نايل سات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هي أون تايم سبورتس 1.

يستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة في الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمعه بفريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ27.

الفريق الأبيض يتربع على عرش جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على مطارده، بيراميدز.

يخرج الفارس الأبيض لملاقة فيوتشر باستاد السلام مساء الخميس، وذلك بعدما انتهت مباراة الدور الأول بخسارة الأخير بنتيجة 2-3.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تملك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري المصري بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تنقل مباراة فيوتشر والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس1".



وستكون جماهير العربي على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد للدوري القطري 2022-2023.

وسيبدأ الموسم الجديد من الدوري القطري بشكل مبكر وتحديدا في 1 أغسطس/ آب المقبل، وذلك بسبب استضافة قطر لنهائيات كأس العالم في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وتبدأ رحلة العربي في الموسم الجديد من الدوري القطري بمواجهة قوية ضد فريق قطر يوم 2 أغسطس القادم.

ويأمل العربي في تحقيق اللقب الثامن له في تاريخ الدوري القطري، حيث يعد ثالث أكثر الأندية فوزًا بهذه البطولة بالتساوي مع الغرافة والدحيل.

وكان آخر لقب للدوري القطري حققه العربي كان في عام 1997، ومنذ ذلك الوقت، وهو غائب عن التتويج بهذه البطولة.

يذكر أن العربي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 11 فوز و3 تعادلات فيما تلقى 8 هزائم.

تنقل مباريات دوري نجوم قطر عبر شاشة قنوات الكأس القطرية ويمكن للجميع في الشرق الأوسط متابعة أحداث المسابقة من خلالها.

وتترقب جماهير الأهلي المصري، نتائج قرارات مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير، الذي عقده أمس الثلاثاء.

وانتشرت في الساعات الماضية أنباء حول اقتراب شبكة قنوات أبوظبي الرياضية من الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري الممتاز.



لكن سرعان ما علقت الشبكة الإماراتية ببيان رسمي على هذه الأنباء، حيث نشرت توضيحا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نفت خلاله ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات النادي الاهلي في الدوري المصري.

وأكدت القناة الإماراتية في ختام بيانها أنها لم تدخل في أي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقًا.



جاء ذلك بعدما أعلن مجلس الأهلي عن 3 قرارات، أبرزها مقاطعة لاعبيه ومدربيه ومسؤولية الظهور على قناة النادي الرسمية.

وأتت هذه الخطوة اعتراضا من الإدارة الحمراء على قرار الشركة المسؤولة عن إدارة القناة بحذف تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب".

وتحدث عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي بعد الفوز على الجونة، منتقدا بعض الإعلاميين والمسؤولين، وتهكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وشمل التصعيد أيضا، إعلان إدارة الأهلي التحرك لبيع حقوق بث مباريات الفريق في الموسم الجديد 2022-2023 عبر شركة كرة القدم، وفتح باب التفاوض عليها.

وأعقب هذه الخطوة أيضا جدلا في الأوساط المصرية بشأن بث مباريات الأهلي عبر إحدى القنوات العربية.