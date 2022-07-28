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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير إعلامية عن تقديم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، طلبا صادما لإدارة ناديه في الساعات الماضية.

وكانت عدة تقارير كشفت في وقت سابق عن رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

"رونالدو" يكشف عن طلبا صادما لإدارة ناديه في الساعات الماضية



وبعد غياب استمر 3 أسابيع تقريبا عن التدريبات، ظهر رونالدو مؤخرا في مدينة مانشستر، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولي النادي للحديث عن مستقبله.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو طلب من إدارة اليونايتد فسخ عقده، الذي ينتهي في صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، بعد فشل المحادثات التي تمت بين الطرفين.



الصحيفة شددت على أن رونالدو (37 عاما) خضع للفحص الطبي قبل أن ينخرط في تدريبات الفريق الأربعاء، حيث ينوي النجم البرتغالي العمل باحترافية لحين تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل عنه.

جدير بالذكر أن إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قالت في وقت سابق إن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد تمديد عقد النجم البرتغالي حتى يتمكن من المغادرة هذا الموسم على سبيل الإعارة.

وكان إيريك تين هاج، مدرب يونايتد، تجاهل ما أُثير حول رغبة كريستيانو في الرحيل، وأكد أن النجم البرتغالي "ليس للبيع"، وسيظل باقيا مع الفريق لنهاية عقده في صيف 2023.

يذكر أن رونالدو احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.

واصلت جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني حملة التعبير عن رفضها لفكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.

أتلتيكو مدريد بات أحدث الأندية التي يقترن بها اسم رونالدو، الساعي للرحيل عن النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال لأحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.



وقبل عدة أيام دشنت جماهير أتلتيكو "وسوم" على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريقهم.

كما أصدر اتحاد روابط مشجعي الفريق المدريدي بيانا رسميا قال فيه إن "ضم كريستيانو لا يمثل قيم النادي ومنها البساطة والتواضع، وأن التعاقد معه مرفوض حتى لو كان سيساهم في تحقيق الألقاب".



مشجعو أتلتيكو لم يكتفوا بما قيل في البيان الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، ورفع عدد منهم لافتات في المباراة الودية للفريق أمام نومانسيا (الأربعاء)، كُتب عليها أن رونالدو "ليس مُرحبا به".

وتجدر الإشارة إلى أن إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، نفى كل ما ذكرته التقارير عن انضمام رونالدو إلى "الروخيبلانكوس"، قائلا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لا أعرف في الحقيقة من اخترع قصة كريستيانو؟، من المستحيل عمليا بالنسبة له أن يأتي إلى نادينا".

جدير بالذكر أن رونالدو (37 عاما) هو أحد أساطير ريال مدريد، وهو هدافه التاريخي برصيد 450 هدفا سجلها على مدار 9 مواسم بين 2009 و2018.

وقبل أتلتيكو، رفضت أندية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي فكرة التعاقد مع رونالدو لأسباب مختلفة يتعلق أغلبها بالجانب الرياضي.

وخاض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة ودية جديدة، أمس الأربعاء، ضد فريق ريكسهام الويلزي، استعدادا للموسم المقبل 2022-2023.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة داخل مقر تدريبات الشياطين الحمر، وانتهت بفوز اليونايتد 4-1.



وأقيمت المباراة تحت أنظار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان حاضرا بمقر التدريبات دون أن يشارك مع زملائه.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد على عودة رونالدو لمقر تدريبات اليونايتد، للاجتماع بمسؤولي النادي من أجل حسم مصيره قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، فإن رونالدو طلب الرحيل رسميا عن ملعب أولد ترافورد، رغبة منه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد إخفاق فريقه في التأهل للبطولة.

وتخلل المباراة الودية مشاركة الوافد الجديد، الدنماركي كريستيان إريكسن، لينجح في التوقيع على أحد أهداف الشياطين الحمر.

كما شارك في المباراة وافد جديد آخر، وهو المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، القادم من أياكس الهولندي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يخوض المان يونايتد مباراتين وديتين أخرتين ضد أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو الإسبانيين قبل خوض أول مباراة رسمية في الموسم المقبل ضد برايتون في الدوري الإنجليزي يوم 7 أغسطس/ آب المقبل.