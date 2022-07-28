شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه الإسماعيلى اليوم فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى الجونة فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الجونة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الجونة، إلى تجميع النقاط وتحقيق نتائج إيجابية من أجل إنقاذ الفريق من خطر الهبوط، وطالب طلعت يوسف من اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الدراويش، وحذر من انتفاضة الدراويش بعد الهزيمة الكبيرة التى تعرض لها أمام بيراميدز.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

فى المقابل، طالب حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة بيراميدز، والتركيز على تحقيق الفوز على فاركو من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، خاصة أن الفريق فى وضع لا يليق بتاريخه، الأمر الذى دفع إدارة الدراويش إلى تجديد الثقة فى حمزة الجمل من أجل إنقاذ الفريق.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.