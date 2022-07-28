شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس برشلونة يكشف عن الصورة الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن الصورة الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، والتي يظهر فيها يوهان كرويف أسطورة البارسا.

رئيس برشلونة يكشف عن الصورة الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني

كان برشلونة اقتحم مؤخرا مجال الرموز غير قابلة للاستبدال "NFT"، بعد أن عرض عملا فنيا يجسد هدفا رائعا سجله يوهان كرويف حين كان لاعبا مع الفريق، في مزاد تابع لدار "سوذبيز" للمزادات.



ويحمل العمل اسم "بطريقة ما.. خالد"، وسيتم بيعه في مقر دار المزادات بمدينة نيويورك الأمريكية يوم 29 يوليو/ تموز الحالي.

وقال لابورتا في مقطع فيديو قصير نشره حساب برشلونة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد صورة أخرى جيدة في تاريخ برشلونة مثل هذه الصورة".



وبالرغم من المكانة الأسطورية التي يحظى بها كرويف كلاعب ومدرب لبرشلونة، فإن العديد من مشجعي البارسا أبدوا استغرابهم لتجاهل لابورتا العديد من الصور الأيقونية التي ظهر بها ليونيل ميسي، قائد الفريق السابق، بقميص "البلاوجرانا".

ونشر المشجعون صورا مختلفة لميسي مع برشلونة، في إشارة لكونها تستحق لقب "الأفضل في تاريخ النادي".

جدير بالذكر أن صورة كرويف هي الأولى في سلسلة من 10 رموز غير قابلة للاستبدال سيقوم برشلونة ببيعها تباعا، في محاولة لرفع دخل النادي والخروج من الأزمة المالية.

ومن المقرر أن يحصل المشتري على عدة مزايا مثل الوصول إلى تدريبات الفريق، وتجارب كبار الشخصيات "VIP" بملعب "كامب نو" معقل برشلونة، فضلا عن تسميته "السفير الرقمي للبارسا".

يدرس نادي برشلونة الإسباني التخلص من أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رفض فرينكي دي يونج الرحيل عن ملعب كامب نو.

وكانت عدة تقارير ذكرت أن برشلونة يسعى لبيع دي يونج إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتوفير سيولة تساعد النادي الكتالوني على تجاوز أزمته المالية، فضلا عن التخلص من راتبه المرتفع.



ويرفض النجم الهولندي فكرة الرحيل عن برشلونة، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2026، كما يرفض أيضا تخفيض راتبه.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن أنظار إدارة برشلونة تتجه حاليا نحو بيع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حال فشلها في إتمام صفقة دي يونج مع يونايتد.



وأشار التقرير إلى أن تير شتيجن يحصل على راتب مرتفع (7 ملايين يورو)، ما يجعله من النجوم الأعلى تقاضيا للرواتب في برشلونة.

ويأتي تفكير إدارة برشلونة في بيع تير شتيجن في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ في المواسم الماضية.

تير شتيجن (30 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

وشارك الحارس الألماني في 323 مباراة بقميص برشلونة، استقبل خلالها 329 هدفا، علما بأنه خاض 47 لقاء في الموسم الماضي، وتلقت شباكه 57 هدفا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتاج للتخلص من أحد اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، لكي يتمكن من توفيق أوضاعه المالية وتلبية الاشتراطات التي تضعها رابطة الدوري الإسباني لتسجيل صفقاته الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

خاض ريال مدريد الإسباني مباراتين وديتين ضمن تحضيراته للموسم الجديد الذي يستهله بمباراة كأس السوبر الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، وتتبقى له ودية ثالثة.

وعانى ريال مدريد من النتائج السلبية في الوديات، حيث خسر قبل 4 أيام ضد برشلونة في كلاسيكو أقيم بأمريكا بهدف دون رد، ثم تعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي، وسيلتقي يوفنتوس الإيطالي يوم 30 يوليو/ تموز الحالي في ختام ودياته.



ويلتقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد مع آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس/ آب.



اعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تشكيلتين متغايرتين بنسبة كبيرة في مباراتي الفريق أمام برشلونة وكلوب أمريكا، حيث لم يظهر كلاعب أساسي في المباراتين إلا الثلاثي أنطونيو روديجير (في مركزين مختلفين) ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.



وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين عقب التعادل 2-2 مع كلوب أمريكا عن شكل التحضير لفرانكفورت: "الفريق الذي سيلعب لقاء السوبر الأوروبي سيتم الاعتماد عليه بشكل أكبر في لقاء يوفنتوس".

وبالنظر للتشكيل المتوقع الدخول بها للقاء فرانكفورت فلن يكون هناك جدال على مركز حراسة المرمى بوجود البلجيكي تيبو كورتوا، ونفس الأمر للاعب مثل فينيسيوس جونيور لعب أساسيًا في وديتي البارسا وكلوب أمريكا.