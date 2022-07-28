شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشاق كرة القدم يترقبون مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، في الدرع الخيرية، يوم السبت المقبل.

ويلتقي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، مع ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد، في مباراة "الدرع الخيرية"، التي تعادل كأس السوبر في أغلب دول العالم.

عشاق كرة القدم يترقبون مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية



ومع اقتراب هذه المباراة في كل موسم، يتجدد السؤال بين المشجعين، وهو ما إذا كانت الدرع الخيرية بطولة كبرى أم لا.

الدرع الخيرية هي واحدة من أعرق البطولات في بريطانيا، مهد كرة القدم، حيث ظهرت للنور في عام 1908، أي قبل 114 عاما.



وكما يوحي اسمها، فإن عائدات البطولة يتم توزيعها على المبادرات المجتمعية والجمعيات الخيرية في جميع أنحاء إنجلترا، لكن من الناحية الرياضية توجد شكوك حول اعتبارها بطولة كبرى.

ويرى العديد من النقاد والمشجعين أن الأندية لا تمنحها الاهتمام الكافي، وتعتبرها جزءا من الإعداد للموسم الجديد.

وبحسب موقع "جول" العالمي، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتبر الدرع الخيرية بطولة كبرى، نظرا لأنها إحدى البطولات التابعة له وليس لرابطة الدوري الممتاز.

وأشار تقرير الموقع إلى أن الدرع الخيرية لا يمكن اعتبارها بطولة ذات شأن مثل كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة، وذلك لأن "البطولة الكبرى" -في بريطانيا على الأقل- هي التي تكون فيها المنافسة مفتوحة لجميع الفرق، وليس فريقين فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول، المتوج بالدرع الخيرية في 15 مناسبة، لا يضع أي رمز يشير للبطولة على حائطه الشهير، الذي يتضمن البطولات الكبرى التي حققها على مدار تاريخه.



وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استنكر الجدل الدائر حول أهمية الدرع الخيرية، وقال في تصريحات سابقة عام 2019: "الدرع الخيرية لا أحد يحتسبها، هذا هو السؤال، أود الحصول على إجابة، لماذا نلعب إذا كان البطولة غير مهمة، يمكن أن يكون لدينا عطلات أطول".

وفي العام التالي قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول: "إنها مباراة نهائية، هذه هي المرة الأولى التي أدرك فيها أن لا أحد يرى الأمر على هذا النحو لأكون صادقا".

وأتم: "لا أعرف بالضبط لماذا يلعب الناس هذه المسابقة إذا كانت لا تعني شيئا، لماذا لا نلغيها إذن؟".

يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المنافسة على مختلف الجوائز الفردية الكروية أو الرياضية في بريطانيا.

وتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة لجوائز "Ethnicity Awards" مع مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة الملهمة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

صلاح كان ضمن المرشحين على شخصية العام الرياضية ضمن جوائز "Ethnicity Awards"، وذلك مع مجموعة من أبرز الرياضيين يتقدمهم العداء البريطاني الأسطوري مو فرح ومواطنته دينا أشر.

قائمة المرشحين تضم نجمي كرة القدم الإنجليزية، بوكايو ساكا جناح أرسنال ودومينيك كالفيرت ليون مهاجم إيفرتون، فضلا عن الرباعة الإنجليزية كارنجيت كاور باينس، ومواطنتها كاترينا جونسون تومسون نجمة ألعاب القوى، إلى جانب الملاكمة ناتاشا جوناس وسائق الدراجات الجنوب أفريقي، نيكولاس دلاميني.



وبحسب موقع "ymliverpool"، فإن جوائز "Ethnicity Awards" تعني باللغة العربية "جوائز الأقليات العرقية في بريطانيا" وتمنح للأفراد الذين لديهم سجل حافل بالعمل من أجل تعزيز المساواة ودعم الأقليات في المجتمع.

ويقول موقع "ymliverpool" عن ترشيح صلاح: "لقد أصبح مو شخصية بارزة لدى المسلمين، وهذا من أبرز عوامل ترشحه لهذه الجائزة المرموقة".

يذكر أن عام 2022 شهد تتويج صلاح بعدة جوائز فردية بارزة، أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأحسن لاعب والتي تمنح من رابطة كتاب كرة القدم، فضلا عن هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، إلى جانب أفضل لاعب في ليفربول.