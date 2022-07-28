شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو فى مهمة صعبة اليوم أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فاركو فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، مع طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بأهداف مختلفة، حيث فاز فاركو على إنبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل طلائع الجيش مع مصر المقاصة سلبيا فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لنادى فاركو، لمواصلة الانتصارات بعدما ذاق طعم الفوز بعد 9 مباريات من الإخفاق، وحذر ألميدا لاعبى فاركو من خطورة طلائع الجيش وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وخطف الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعية الفريق فى الجدول.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فى المقابل، يسعى طارق العشرى المدير الفنى لنادى طلائع الجيش إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعثر الأخير بالتعادل مع المقاصة متذيل الترتيب، وطالب اللاعبين بضرورة اقتناص الثلاث نقاط من أجل مزاحمة فرق المقدمة على المراكز الأولى، وحذر من خطورة شكرى نجيب وأحمد شريف مهاجمى فاركو من الوصول إلى شباك محمد بسام.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.