شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يقترب من الظهور فى قائمة الاهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من الظهور في قائمة الاهلى بمباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز .

ويترقب اللاعب الجنوب أفريقي المشاركة مع الأهلي في المباريات بعدما غاب عنها لأكثر من شهر للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وشارك بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية التى خاضها خلال الأيام الماضية وبات جاهزاً من الناحية الفنية للمشاركة في المباريات إذا ما إحتاجه الجهاز الفني.

وتعرض بيرسى تاو لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

وكانت الثانية فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين، وكانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس، وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الامامية.

وصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات، لعب خلالها 1941 دقيقة لعب، فيما صنع 6 أخرى لزملائه.