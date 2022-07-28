شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة مواجهات مصيرية على رأسها مباراة الزمالك وفيوتشر، حيث بدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الأهلي المقاولون العرب & الاهلى..9 مساء السبت 30 يوليو بالجبل الاخضر الاهلى & فاركو..9 مساء الاربعاء 3 أغسطس على ستاد الاهلى والسلام الاتحاد السكندرى & الاهلى..9 مساء الاحد 7 أغسطس على ستاد برج العرب الاهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الاربعاء 10 أغسطس على ستاد برج العرب الاهلى & الاسماعيلى..9 مساء الاحد 14 أغسطس على ستاد برج العرب ايسترن كومبانى & الاهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على ستاد المقاولون العرب الاهلى & انبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس طلائع الجيش & الاهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس الاهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.