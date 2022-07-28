شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري بسبب ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم ،الخميس، الاستعداد لمباراة المقاولون والتى يخوضها الفريق بعد نحو 48 ساعة من مباراة المقاصة التى أقيمت أمس ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز، ويتطلع الجهاز الفني للفريق لتجهيز لاعبيه جيداً لخوض المباريات المقبلة بتركيز وحماس من أجل مواجهة ظروف الإصابات المُتتالية والفوز للحفاظ على حظوظ المارد الأحمر في التتويج ببطولة الدوري.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة ضربت الفريق الفترة الماضية إذ غاب عن لقاء المقاصة الأخير 11 لاعباً ، وهم :أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة فيما غاب الدولي المغربي بدر بانون لأسباب فنية".

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.