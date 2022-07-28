شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفيوتشر فى الجولة 27 بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على فريق فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدوري العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخي على حساب الزمالك في موسمه الأول بالدوري العام، لتأمين المركز الرابع في جدول المسابقة. موعد مباراة الزمالك وفيوتشرتقام مباراة الزمالك وفيوتشر في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الزمالك يبحث عن الفوز الخامس على التوالييدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر، بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر. التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشرمن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح، في خط الوسط: محمد عبدالغني- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سيد عبدالله نيمار ، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الزمالكبينما من المتوقع أن يخوض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد، الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف. نتائج الزمالك وفيوتشر في الجولة الماضيةوكان الزمالك قد فاز في مباراة الجولة الماضية بهدفين نظيفين على سموحة، محافظاً على سلسلة انتصارات التي وصلت إلى 5 مباريات متتالية، بينما فاز فيوتشر على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، لينهي سلسلة الهزائم التي امتدت على مدار 3 مباريات متتالية.