شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والجزيرى يقودان الهجوم فى التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على فريق فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدوري العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخي على حساب الزمالك في موسمه الأول بالدوري العام، لتأمين المركز الرابع في جدول المسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح، في خط الوسط: محمد عبدالغني- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سيد عبدالله نيمار، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر.

بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.