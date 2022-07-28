شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى أمام المقاولون العرب والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز صفحة مباراة مصر المقاصة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلى القادمة في الدوري أمام المقاولون العرب

ويستعد الاهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام المقاولون العرب

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب

انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون العرب السبت المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.