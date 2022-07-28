شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري اليوم بإقامة ثلاثة مواجهات ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي إنطلقت مساء الثلاثاء بإقامة ثلاثة مواجهات ثم استكملت أمس الاربعاء بإقامة 3 مواجهات أخرى، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات ختام الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري الممتاز

الخميس

الجونة & الاسماعيلى..6.30 مساء على ستاد خالد بشارة

فاركو & طلائع الجيش..6.30 مساء على ستاد الإسكندرية

فيوتشر & الزمالك..9 مساء على ستاد الاهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.