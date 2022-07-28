«شعر بدوخة ونُقل للمستشفى».. تفاصيل إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي ومصر المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، والتي تعرض لها في نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وكان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه المالي آليو ديانج من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء، في المبارتات التي أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي، قوله إن الشناوي حارس الفريق، تم استبداله بين شوطي مواجهة مصر للمقاصة، بعد إصابته بكدمة أسفل الأذن.

وحاول حارس مرمى الأهلي التصدى لرأسية لاعب المقاصة قبل صافرة نهاية الشوط الأول بدقائق، ليصطدم بالقائم.

وقال المصدر إن الشناوي شعر بدوار عقب اصطدامه بالقائم، مما استدعى لاستبداله بين الشوطين بعد شعوره "بدوخة".

وأضاف أن الشناوي سيذهب إلى أقرب مستشفى لإجراء أشعة للاطمئنان على موضع الإصابة، فيما طمأن جماهير الأهلي على حالة حارس الفريق.

من جانبه، صرح الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي للناشئين، والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، بأن الشناوي تعرض لكدمة في الوجه خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة، وإن إصابته مطمئنة.

وأضاف مصطفى، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن "حالة الشناوي لا تستدعي القلق، فضلنا خروجه للاطمئنان على حالته بعد كدمة في الوجه وخضع لفحص طبي وسوف يخضع لفحص جديد قبل مران الفريق اليوم الخميس، لتحديد فرصه في المشاركة بالتدريبات أو احتياجه لإجراء المزيد من الفحوصات وعمل أشعة له."

وأكد الدكتور أسامة مصطفى ان أيمن أشرف تعرض لكدمة بسيطة في اليد، وسوف يخضع لفحص طبي قبل المران.

وحقق الأهلي الفوز أمام المقاصة بهدف نظيف، ليرفع رصيده لـ54 نقطة في المركز الثالث، مع بقاء مباراتين مؤجلتين.