شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف ورفعت يقودان الهجوم فى التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على فريق فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدوري العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخي على حساب الزمالك في موسمه الأول بالدوري العام، لتأمين المركز الرابع في جدول المسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد، الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف.

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر.

بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.