شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث عن الفوز الـ 13 مع فيوتشر فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه في المباراة المرتقبة مع الزمالك، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الخميس على استاد السلام.

ويبحث علي ماهر عن الفوز رقم 13 مع فيوتشر في الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه في 27 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.