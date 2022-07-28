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الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز بالتراضي

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه تم فسخ التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بالتراضي بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل مؤخرا.

 

وأوضح المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء فى تصريحاته للموقع الرسمي، أن حمدي النقاز سيقوم برد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك أثناء تولي اللجنة المؤقتة ادارة النادي بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الدولية للفريق منتصف الموسم الماضي.

 

وشدد أمير مرتضى على أن الزمالك سيتنازل عن الحكم الصادر لصالحه من الفيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب مع النادي للموسمين القادمين والبالغ قيمته ١،٩٠٠،٠٠٠ دولار .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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