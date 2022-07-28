شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه تم فسخ التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بالتراضي بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل مؤخرا.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء فى تصريحاته للموقع الرسمي، أن حمدي النقاز سيقوم برد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك أثناء تولي اللجنة المؤقتة ادارة النادي بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية للفريق منتصف الموسم الماضي.

وشدد أمير مرتضى على أن الزمالك سيتنازل عن الحكم الصادر لصالحه من الفيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب مع النادي للموسمين القادمين والبالغ قيمته ١،٩٠٠،٠٠٠ دولار .