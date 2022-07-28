شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة رقم 15 بين الإسماعيلى والجونة فى الغردقة بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، ضيفًا على الجونة اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 ضمن منافسات الدوري العام.

وتحمل هذه المباراة رقم 15 بين الفريقين طوال تاريخهما منذ صعود المنافس إلي دوري الأضواء والشهرة، حيث سبق ولعب الفريقين 14 لقاء، فاز الإسماعيلي 7 تعادل 4 خسر 3 مواجهات، له 23 هدفًا عليه 17 هدفًا، حقق كلين شيت 3 لقاءات.

– الدوري العام ..

ملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 2، له 10 أهداف عليه 9 أهداف، كلين شيت مباراة واحدة

ملعب الجونة .. فاز 3 تعادل 2 خسر 1، له 9 أهداف عليه 7 أهداف، كلين شيت مباراتين

أهداف لاعبى الإسماعيلى عن طريق 14 لاعبًا بدون هدف لاعب الجونة فى مرماه .. فخر الدين بن يوسف 3 أهداف ومحمد حمص ومحمد زيكا هدفين لكلا منهما ومهاب سعيد وأحمد صديق وأحمد سمير فرج وعبد الله السعيد وجون آويري وجودوين وجون آنطوي وبنسيون شيلونجو ومحمود متولي والأوغندى باتريك كادو ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم.

– كأس رابطة الأندية المحترفة ..

فاز الإسماعيلي 1، له 4 أهداف عليه هدفًا

أهداف لاعبي الإسماعيلي عن طريق 4 لاعبين .. محمد دسوقي وكارمليو ألجارنازا ودييجو فرناندو وعبد الرحمن مجدي