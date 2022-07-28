شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: صدارة الأهلي للدوري مرتبطة بتعثر الزمالك أمام فيوتشر وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه من الممكن أن يتصدر فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري الممتاز، في حالة تعثر الزمالك في مباريتي فيوتشر وبيراميدز.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الأهلي قد يصبح متصدرًا للدوري عقب الجولتين الثلاثة القادمين، وقد يتعثر الزمالك أمام بيراميدز وفيوتشر، وفي هذه الحالة سيتصدر الأهلي بشرط الفوز بمبارياته، لذلك مازال الأمر لم يحسم بعد.

وأضاف معوض، بيراميدز هو الآخر أصبح منافس قوي على الدوري، رمضان صبحي وعبد الله السعيد يقدمان مباريات قوية جدًا في الفترة الأخيرة، ويحسب لجونياس تطوير رمضان صبحي وتسجيله للأهداف.

وواصل معوض، رمضان صبحي سجل حتى الآن 7 أهداف وتطور مؤخرًا من جهة الفاعلية على مرمى الخصوم.

وأتم نجم الأهلي الأسبق،الفوز على الأهلي منح بيراميدز استفاقة كبيرة جدًا وطمعه في الفوز بالدوري.