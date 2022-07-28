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مصر تتوج بلقب البطولة الإفريقية لتنس الطاولة ناشئين وشباب

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القاهرة - سامية سيد - حققت مصر لقب البطولة الأفريقية لتنس الطاولة ناشئين وشباب والتى أقيمت بتونس واختتمت منافساتها اليوم.

 

وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز بعدد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 8  ذهبيات ، و 9 فضيات بالإضافة إلى 5 برونز.

 

واحتلت تونس المستضيفة  الوصافة برصيد   18 ميدالية ثم نيجيريا والجزائر بعدد  7 و 5 ميداليات على الترتيب.

 

توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى  تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد تغلبها على مواطنتها  رؤى زكى بنتيجة  4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

 

فى المقابل توجت حبيبة بالميدالية الذهبية أيضا بمنافسات تحت ١٥ سنة بعد فوزها على مواطنتها رسل أسامة بنتيجة 4/3

 

و توج ياسين جابر بالميدالية الفضية تحت ١٥ سنة بعد خسارته أمام لاعب تونس بنتيجة 4/3 .

 

كما  حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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