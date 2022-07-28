شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بلقب البطولة الإفريقية لتنس الطاولة ناشئين وشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر لقب البطولة الأفريقية لتنس الطاولة ناشئين وشباب والتى أقيمت بتونس واختتمت منافساتها اليوم.

وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز بعدد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 8 ذهبيات ، و 9 فضيات بالإضافة إلى 5 برونز.

واحتلت تونس المستضيفة الوصافة برصيد 18 ميدالية ثم نيجيريا والجزائر بعدد 7 و 5 ميداليات على الترتيب.

توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد تغلبها على مواطنتها رؤى زكى بنتيجة 4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

فى المقابل توجت حبيبة بالميدالية الذهبية أيضا بمنافسات تحت ١٥ سنة بعد فوزها على مواطنتها رسل أسامة بنتيجة 4/3

و توج ياسين جابر بالميدالية الفضية تحت ١٥ سنة بعد خسارته أمام لاعب تونس بنتيجة 4/3 .

كما حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1