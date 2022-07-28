شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: خبرات الأهلى حسمت المباراة.. وغياب معلول منحنا أريحية فى اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد عيد مرازيق المدير الفنى لفريق المقاصة ان غياب على معلول عن مباراة الفريق امام الاهلى منح المقاصة أريحية، خلال اللقاء .

واضاف مرازيق فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت ان الأهلى نادى كبير ويريد الفوز وبالفعل حسمت خبراته المباراة.

واشار المدير الفنى للمقاصة ان فريقه لاينقصه سوى الامكانيات، ورغم اننا خسرنا نقاط اللقاء الا اننا كسبنا لاعبين فى الملعب ، حيث استحوذنا على الكرة وضغطنا على الأهلى وكان لدينا امل في الفوز او التعادل.

خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد