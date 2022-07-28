منتخب الشباب يواجه المغرب أو فلسطين فى ربع نهائى كأس العرب

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب الشباب مواليد 2003 لربع نهائي كاس العرب متصدرا مجموعته برصيد 6 نقاط ليضرب موعدا مع متصدر المجموعة السادسة في دور الثمانية.

ويلتقى منتخب الشباب مع المغرب أو فلسطين في ربع النهائي، حيث حقق المنتخبان الفوز في مباراتهما مع السودان وسيلتقى المنتخبان مساء الخميس في مواجهة مباشرة لحسم المتأهل في صدارة المجموعة.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب على مواجهة متصدر المجموعة الرابعة التي يقع فيها المنتخب الوطني للشباب مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وفلسطين والسودان في الدور المقبل.حقق منتخب الشباب مواليد 2003، فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.