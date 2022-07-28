شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: حققنا المطلوب أمام المقاصة وحصدنا نقاط المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفه في مباراة مصر المقاصة وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ووجه الشكر إلى الجماهير لدعمها للفريق.

وأضاف سواريش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الفوز على مصر المقاصة جاء في توقيت مهم بسبب ضيق الوقت ما بين التحضير للمباريات ودرجة الحرارة. المهم أن الفريق حقق الفوز والحصول على ثلاث نقاط».

وواصل المدير الفني حديثه: «الأهلي تحكم في مجريات المباراة، وأتيحت له فرص لتسجيل الهدف الثاني، والجميع يعلم الظروف التي يعيشها الأهلي بسبب الإصابات وضغط المباريات ولا داعي لتكرار هذا الأمر، لا بد أن نكون واقعيين في الوقت الحالي والفوز حتمًا سوف يمنح الفريق الثقة».

وأشار إلى أن الوقت مبكر جدًّا للحكم على حجم إصابة محمد الشناوي ومشاركته في المباراة المقبلة، وأن أيمن أشرف استكمل المباراة.

وشدد المدير الفني علي أنه ينظر إلى كل مباراة بشكل منفصل، وأن الأهلي سيطر على مباراة المقاصة وحقق الفوز ولم يسكن شباك الفريق أي أهداف، ومنذ هذه اللحظة الجهاز الفني والفريق يفكر في المباراة المقبلة.

وأوضح سواريش أنه أجرى التغييرات للحفاظ على بعض اللاعبين وتجنب الإصابات.