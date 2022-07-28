شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي علاء: أسامة نبيه أبلغني بالعودة للزمالك.. وطارق حامد يدعمني بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدي علاء لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف سموحة أن أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود عضوا الجهاز الفني للزمالك تحدثا معه بشأن عودته إلى الزمالك في الموسم المقبل.

وقال علاء في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "لم يحدث تواصل بشكل رسمي حتى الآن بين إداراتي الزمالك وسموحة".

وتابع :"سموحة يرغب في تجديد الإعارة لي من الزمالك وتحدثوا معي بشكل شخصي".

وأكمل :"أشكر طارق حامد على كل ما قدمه لي من دعم ومساندة ووقوفه بجانبي منذ تواجدي في قطاع الناشئين".