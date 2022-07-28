شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: الكرة ماشية مع الزمالك وفيريرا يستحق التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق مصطفى نجم الكرة المصرية الاسبق، أن مباراة الزمالك وفيوتشر المقبلة في الدوري ستكون صعبة بشكل كبير على الفريقين.

وتابع طارق مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الزمالك أمامه العديد من المشاكل في مباراة فيوتشر لابد أن يطلع الفريق بأقل الخسائر، من خلال الفوز بمباراة فيوتشر وعدم حصول اللاعبين المهددين بالإقاف على إنذارات خلال المباراة، والمباراة ستكون صعبة بشكل كبير على الزمالك.

وأكمل،الفوز يُجلب فوز والكرة ماشية مع نادي الزمالك، وفيريرا يستحق التحية لانه غير أفكاره وسياسته لتناسب إمكانيات اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي، وهناك فارق كبير بين كارتيرون وفيريرا.

وأتم طارق مصطفى، المباراة ستكون صعبة على فيوتشر وعلي ماهر أيضًا، ويعاني من أزمة أن فريقه لا يجيد الدفاع لأنه يمتلك لاعبين تُجيد بشكل كبير من الناحية الهجومية، وفي حالة محاولة علي ماهر استخدام أسلوب دفاعي أمام الزمالك، سيخسر المباراة.