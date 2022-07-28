شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال : هدفنا البقاء فى الدورى وهذا لا يقل عن حصد البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح علاء عبد العال المدير الفنى لفريق ايستران كومبانى أن هدف الفريق الفوز بالمباريات وحصد اكبر عدد من النقاط للبقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

وأوضح علاء عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية، أن تحقيق اللاعبين الفوز فى المباريات و البقاء في الدورى يتساوى مع بطل البطولة أيضا بسبب صعوبة المنافسة و المباريات.

وأشار علاء عبد العال أنه الفريق يعانى من عدد كبير مصابين خلال الفترة الماضية و وضعت لائحة تنفيذية للاعبين للفوز بالمباريات المقبلة.

وواصل نادى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، صحوته بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 5 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، وأخيرا الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف.