ناصر عباس: الحكام المساعدون وحالات التسلل الصعبة الأبرز فى لقاء المقاصة والأهلى

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: مصر المقاصة* الأهلى

المسابقة: الاسبوع السابع والعشرون من الدورى المصرى

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود ناجى

مساعد أول: خالد السيد

مساعد ثان: ابراهيم السودانى

حكم رابع: محمد العتبانى

حكام ال VAR: مصطفى الشهدى وحمادة القلاوى

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود اختبارات باستثناء حالتى الحكمان المساعدان والتى كانت الأبرز فى اللقاء وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 45 من الشوط الأول يسجل المقاصة هدف ويقوم الحكم المساعد برفع رايته بالتسلل وال VAR يؤكد على صحة قرار الحكم المساعد وحالة من حالات التميز لابراهيم السودانى

الحالة الثانية: فى الدقيقة 88 يسجل المقاصة هدف ويشير المساعد الأول خالد حسين بالتسلل وال VAR يؤكد على صحة القرار وحالة من الحالات الصعبة وتميز من المساعد الاول

اللياقة البدنية:

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من محمد عادل وحارس مرمى المقاصة للتهور والاعتراض كما أنذر محمد هانى من الأهلى للاعتراض

الحكام المساعدون: تميز للحكام المساعدين للتعاون مع الحكم فى المباراة خاصة المساعد إبراهيم السودانى وإشارة صحيحة على تسلل دقيق وأيضا للحكم المساعد الأول فى الدقيقة 88 والغاء هدف للمقاصة بداعى التسلل

حكام ال VAR: تأكيد على قرار الحكام المساعدين بصحة القرارات الخاصة بالتسلل