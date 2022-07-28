الامارات | «بعيد» غير المهزوم يتوّج بطلاً في «ساسكس ستيكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بعيد» غير المهزوم يتوّج بطلاً في «ساسكس ستيكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، بطلاً في سباق «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى أمس في الشوط الرابع والرئيس ضمن ثاني أيام مهرجان «غلوريوس غودوود» البريطاني العريق المقام حتى 30 يوليو الجاري على مضمار «غودوود» في إنجلترا.

وأكد «بعيد» البالغ من العمر أربع سنوات، مجدداً أحقيته بلقب نجم سباقات الميل 1600 متر، وأفضل وأعلى جواد في العالم بتصنيف 138 رطلاً.

وواصلت خيول الدولة، تألقها في ثاني أيام المهرجان، بعد أن سجل الشوط الافتتاحي فوز الجواد «سيكريت ستيت» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب سباق «كورال هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل 2400 متر.

وعرف الفارس جيم كراولي كيفية الحفاظ على قدرات المهر «بعيد» خلال المراحل الأولى من سباق «ساسكس ستيكس» والبقاء على مقربة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و74 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «مودرن غيمس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، فيما ذهب المركز الثالث لبطلة سباق «دارلي جولاي كب ستيكس» للموسم الجاري المهرة «الكحول فري» بإشراف المدرب أندرو بالدينغ، وقيادة الفارس روب هوربني.

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