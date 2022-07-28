الامارات | «المواطنون والعرب» يهيمنون على قائمة مدربي السلة في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «المواطنون والعرب» يهيمنون على قائمة مدربي السلة في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن المواطنون والعرب على قائمة أسماء مدربي فرق كرة السلة لمرحلة الرجال في الموسم الجديد 2022-2023، في تعاقدات غلب عليها مفهوم «لعبة الكراسي الموسيقية» من دون أي تعاقدات جديدة قادمة من الخارج، بوجود ستة مدربين عرب مقابل مدرب أجنبي وحيد.

وسجلت الأندية السبعة التي تقص نهاية أغسطس المقبل شريط موسم مرحلة الرجال، انتقالاً لمدربين بين نادٍ وآخر، طالت كلاً من شباب الأهلي والشارقة والوصل والبطائح، قابلها اعتماد الوحدة والنصر على الاستقرار الفني، وآخرها عودة نادي الظفرة للمنافسات بهذه الفئة العمرية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي، والمقترنة بشكل كبير بعودة محتملة لمدرب الفريق السابق السوري على الشطي.

عودة عبدالحميد إبراهيم إلى الوصل

اتجهت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الوصل للتعاقد مع عميد مدربي السلة في الدولة عبدالحميد إبراهيم، بعقدٍ يمتد لموسمين، قادماً من نادي الشارقة الذي ارتبط معه «حميدو» في ثلاث فترات مختلفة، بداية من عام 2002، وحقق معه 10 بطولات متنوعة، من ضمنها في ولايته الأخيرة، حصد ثنائية تاريخية في بطولة الأندية الخليجية الأبطال نسختي 2018 و2019، مع العلم أن مسيرة عبدالحميد الممتدة لأكثر من 30 عاماً في عالم التدريب، سبق لها أن ارتبطت في ولاية أولى مع سلة «الإمبراطور» بين عامي 2005 و2009، قاد الفريق خلالها للتتويج بتسعة ألقاب محلية بجانب برونزية البطولة الآسيوية.

أحمد عمر يقود الشارقة

تولى المصري أحمد عمر تدريب الشارقة خلفاً لعبدالحميد إبراهيم، في محطة هي الخامسة لعمر مع أندية الدولة، كان آخرها نجاحه الموسم الماضي في قيادة شباب الأهلي للفوز بثلاثة ألقاب محلية، هي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وبطولة الدوري، كما سبق للمدرب المصري أن ارتبطت مسيرته مع أندية الدولة على مدار الـ17 عاماً الماضية، بتدريب فرق، نادي الشباب (سابقاً)، ثم الوصل عام 2017، وأتبعها بالانتقال إلى النصر في أبريل من عام 2019، حاصداً على مدارها وحتى نهاية الموسم الماضي ألقاب 20 بطولة، أبرزها الثلاثية التاريخية مع الشباب عام 2011 بالفوز بلقبي الدوري والكأس محلياً وبطولة الأندية الخليجية الأبطال في استحقاقه الخارجي.

زابوفيتش من الوصل إلى شباب الأهلي

اتجه نادي شباب الأهلي، للتعاقد، وفي ولاية ثانية، مع المدرب البوسني زوران زابوفيتش قادماً من الوصل، وبعقدٍ مع «فرسان السلة» يمتد لموسم واحد، وذلك بعد أن وضعت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي ثقتها مجدداً بالمدرب البوسني للخبرات الكبيرة التي يمتلكها في الدوري المحلي والصداقات القوية مع معظم اللاعبين، كونه سبق له تدريب الفريق في ولاية أولى امتدت حتى 2011، قبل أن يتجه لتدريب منتخب الإمارات ومن ثم القيادة الفنية لمنتخب البوسنة، والعودة لاحقاً في تجربة جديدة مع أندية الدولة في 2019 لقيادة سلة «الإمبراطور».

البطائح يثق بالمدرب المواطن بدر إبراهيم

سار البطائح في تعاقده الجديد على النهج ذاته، بعد أن وضع ثقته بالمدرب الوطني بدر إبراهيم، ليكون خلفاً في قيادة الفريق الأول للمدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو»، في مهمة هي الأولى لبدر على صعيد قيادة فرق الصف الأول، بعد أن ارتبط اسمه طوال الـ15 عاماً الماضية بتدريب فرق المراحل السنية في الشارقة، بجانب شغله في الوقت ذاته منصب مساعد لمدرب رجال «الملك» اكتسب خلالها خبرات كبيرة خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة، والتي استقاها من عمله في الجهاز الفني تحت قيادة عميد المدربين عبدالحميد إبراهيم.

الوحدة يحافظ على السوري نضال

حافظ الوحدة على الاستقرار الفني، بالإبقاء على خدمات المدرب السوري نضال بكري الذي يشغل في الوقت نفسه ولسنوات طويلة مع «العنابي» منصب المشرف الفني على اللعبة بالنادي لكل فئات المراحل السنية.

الوكيل يقترب من النصر

تخلى النصر أخيراً عن خدمات مدربه الصربي إيفان الذي تولى الإشراف على «العميد» الموسم الماضي، ومن المتوقع أن تعلن إدارة الألعاب الجماعية بالنادي مطلع أغسطس المقبل، عن إيكال المهمة لمساعد المدرب المصري حسام الوكيل لشغل المنصب، خصوصاً أن الوكيل سبق أن قاد الفريق الأول لسلة النصر عام 2019 لتحقيق لقب أول تاريخي للنادي في مسابقة كأس رئيس الدولة.

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