اخبار الرياضه

الامارات | الفجيرة يتعاقد مع الخديم والجزائري عكاشة

0 نشر
محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع الخديم والجزائري عكاشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع لاعبين اثنين تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، هما الجزائري عكاشة حمزاوي قادماً من الدوري الجزائري، والهداف الموهوب أحمد الخديم قادماً من دبا الفجيرة.

وسبق لنادي الفجيرة أن أعلن في وقت سابق تعاقده مع المدرب الجزائري سفيان نشمة لتدريب الفريق خلفاً للمدرب المواطن محمد عبدالله التيمومي.

وفي تصريحات صحافية، قال المدرب نشمة: «تشكيلة الفجيرة يطغى عليها الجانب الشبابي، ومتحمس جداً لهذه التجربة، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين يُعدّون أساس الفريق، ولديهم رغبة في الظهور وإثبات أنفسهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا