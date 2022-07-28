الامارات | العامري: أنا وجمال معروف نعتز بتجربة العين ونتطلع إلى النهاية السعيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العامري: أنا وجمال معروف نعتز بتجربة العين ونتطلع إلى النهاية السعيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح وكيل اللاعبين عادل العامري أن موكله مهاجم فريق العين، جمال معروف، تلقى إخطاراً من مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد، وأنه هو وموكله طرحا على النادي فكرة الوصول لنهاية سعيدة للعلاقة الجيدة التي ربطت بينهما على مدار السنوات الماضية، وأنهم يأملون في الوصول لصيغة تفاهم يتم بموجبها فسخ العقد تحفظ حقوق اللاعب والنادي.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم» إنه هو وموكله يعتزان بالتجربة المميزة التي جمعتهما بفريق العين، وأضاف: «لقد كانت فترة رائعة عاشها جمال معروف في نادٍ كبير بحجم العين، ووجد التعامل بكل احترافية من الجميع، ما ساعده في التركيز على تقديم نفسه بشكل مميز خلال المشاركات مع الفريق في كل المنافسات بداية من مونديال الأندية 2018 الذي وصل فيه مع الفريق للمباراة النهائية».

وأكد وكيل اللاعب أن لكل بداية نهاية، وأن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن في أن يستمر جمال معروف مع الفريق، وقال: «كما ذكرت أن لكل بداية نهاية، فإننا نأمل أن تكون هذه النهاية سعيدة وفي قمة التعامل الاحترافي والراقي بين اللاعب والنادي، نحن ممتنون كثيراً للثقة الكبيرة التي حصل عليها موكلي في أن يكتب اسمه في تاريخ من ارتدوا قميص هذا النادي الكبير».

وكان لاعب فريق العين، جمال معروف، تعرض لإصابة بكسر في عظمة الشظية خلال مشاركته مع «الزعيم» أمام النصر السعودي في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وخضع بعدها لجراحة ناجحة، قبل أن يعود للملاعب، لكنه خرج على سبيل الإعارة وأكمل الموسم الماضي مع فريق خورفكان، فيما عاد تلقائياً لنادي العين بعد انتهاء الإعارة، ويتدرب حالياً في استاد خليفة بن زايد على فترتين صباحية ومسائية.

وحول مستقبل جمال معروف في حال فسخ العقد، أوضح عادل العامري أن عروضاً رسمية قد وصلت لإدارة نادي العين للحصول على خدمات موكله، وقال: «استلمت الإدارة عروضاً رسمية عدة للحصول على خدمات اللاعب، نحن لم نعقد جلسة رسمية مع النادي، وإنما هناك اتصالات بيننا وبين النادي، وبناء على أن اللاعب أصبح خارج حسابات النادي فإننا عرضنا إنهاء العلاقة بالتراضي بما لا يضر بحقوق اللاعب والنادي».

وأشار العامري إلى أن الاتصالات بينهم وبين النادي استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، وأضاف: «نادي العين بمكانته الكبيرة واحترافيته المعروفة عنه فإننا على ثقة بأن الأمور كلها ستنتهي بصورة سعيدة وسريعة، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام لوجهة جديدة، خصوصاً أن معظم الأندية قد بدأت معسكراتها الخارجية».

على جانب آخر، يواصل فريق العين تدريباته الصباحية والمسائية بمعسكره الحالي المقام في ألمانيا، على أن يغادر يوم الأحد المقبل إلى النمسا من أجل استكمال المرحلة الثانية من المعسكر، وحدد النادي موعد مباراتين من أصل ست سيخوضها، إذ تقرر أن يواجه الفيحاء السعودي يوم الخميس المقبل، فيما يواجه الكويت الكويتي بعدها يوم 5 أغسطس.

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