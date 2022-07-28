الامارات | الجزيرة الحمراء يفوز على الغربية ودياً استعداداً للهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الحمراء يفوز على الغربية ودياً استعداداً للهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الجزيرة الحمراء على فريق الغربية بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل، حيث سيلعب الجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، بينما يلعب الغربية في الدرجة الثانية، وأقيمت المباراة في دبي ضمن المعسكر الداخلي للجزيرة الحمراء، وسجل الهدفين المحترف البرازيلي كايو ويوسف عبدالحسين.

وبحسب بيان للنادي فقد ظهرت المباراة بشكل فني جيد، ونجح الفريق في تقديمه مستوى فنياً مميزاً عكس خلاله الجهود التدريبية للجهاز الفني، منوهاً الى أنها المباراة الودية الثانية في سلسلة مبارياته التجريبية، بينما كانت المباراة الودية الأولى مع فريق نادي شباب الأهلي في دبي. ويتطلع الجزيرة الحمراء، الذي يدربه حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي العين والوحدة سابقاً معتز عبدالله، الى مواصلة نقلته النوعية التي أطلقها الموسم الماضي منذ عودته للمشاركة في منافسات دوري الهواة، وتمكن من تحقيق نتائج متميزة خلال الموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news