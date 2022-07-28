الامارات | كايو لوكاس: البداية القوية سلاح الشارقة في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو لوكاس: البداية القوية سلاح الشارقة في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب المحترف البرازيلي في صفوف نادي الشارقة، كايو لوكاس، الفريق بتسجيل بداية قوية في الموسم الجديد، خصوصاً في الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم نوفمبر المقبل، مشدداً على أهمية استهلال الدوري بالصورة ذاتها من حيث الأداء التي أنهى عليها «الملك» الموسم الماضي، مستنداً في تصريحاته إلى عامل الاستقرار الفني على صعيد المدرب وغالبية اللاعبين التي نجحت سوياً في شق طريقها نحو إنهاء دوري 2021-2022 بأسلوب قوي قادهم إلى المركز الثاني.

وقال كايو في تصريحات لصحيفة «لانسي» البرازيلية، إن «تسجيل البداية القوية هو سلاح الشارقة للعودة والمنافسة في لقب بطولة الدوري، خصوصاً أن الفريق دفع الموسم الماضي ضريبة البداية المتعثرة، وبالتالي أثر لاحقاً على حظوظنا في البطولة»، موضحاً: «علينا البدء من النقطة التي أنهينا عليها دوري الموسم الماضي من حيث قوة الأداء، والسعي سريعاً لأن نكون بين فرق الصدارة، خصوصاً قبل فترة كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل، ونملك مؤهلات النجاح التي تساعدنا على تحقيق ذلك، أبرزها عامل الاستقرار الفني سواء مع المدرب كوزمين أو غالبية مجموعة اللاعبين التي استطاعت شق طريقها في المراحل الأخيرة من دوري 2021-2022 إلى المركز الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أداء (الملك) في تطور مستمر». وأضاف: «حرصت خلال الإجازة الصيفية على مواصلة العمل والتدريبات مع مدربي الخاص، لقناعتي بأن ضربة بداية الموسم مهمة للغاية، وأشعر حالياً بأنني بحالة جيدة، وأنني سأكون مستعداً لتقديم أفضل ما لدي في مبارياتنا الأولى». واختتم: «الاستقرار والاستمرارية عاملان مهمان في كرة القدم، فلدينا مجموعة منسجمة من اللاعبين، والاتجاه السائد أن يتطور أداؤنا، وسنكون أكثر ثباتاً». يذكر أن فريق الشارقة عانى بداية متعثرة في الموسم الماضي، ما اضطر إدارة النادي نوفمبر الماضي للتعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلفاً للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري، في تعاقد مثل نقلة إيجابية، بقيادة الفريق لتحقيق الفوز في 14 مباراة، والتعادل في ثلاث، وعدم تجرع أية هزيمة في 17 مباراة، وإنهاء الموسم بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق 10 نقاط عن العين البطل.

وينتظم المحترف البرازيلي كايو لوكاس من ضمن مجموعة تضم 24 لاعباً حالياً مع الشارقة في المعسكر الخارجي في النمسا استعداداً للموسم الجديد، ويعد كايو الذي ارتبط اسمه مع «الملك» منذ صيف 2021 بعقد يمتد حتى 2024، أحد أبرز مفاتيح الخط الهجومي في الشارقة، بعد أن خاض لوكاس في موسمه الأول مع الشارقة 29 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، سجل خلالها 17 هدفاً منها 14 هدفاً في «دوري أدنوك للمحترفين»، كما أسهم في تمرير كرات حاسمة لزملائه في ثماني مناسبات.

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