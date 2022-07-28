شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد: ويجان متمسك بضمى وإعارتى لأحد أندية أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جاد، حارس مرمى نادي إنبي، أن ويجان الإنجليزي متمسك بالتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وقال جاد خلال مداخلة تليفزيونية: "رئيس نادي ويجان جاء إلى مصر وجلس مع مسؤولي إنبي لكن المفاوضات متوقفة بسبب بعض الاستثناءات لكن النادي الإنجليزي يعلم ماذا يفعل لذلك قدم عرض رسمي".

وأكمل: "ويجان يسعى لإعارتي إلى أحد أندية أوروبا لمنحي خبرات أكبر، أتمنى إنهاء المفاوضات بنجاح".

وأضاف: "رأينا منتخبات إفريقيا بها الكثير من المحترفين، نحن نمتلك منتخب كبير وشرف لي تمثيله لكن أتمنى أن تزداد اعداد المحترفين مثل المنتخبات الأخرى ".

وأشار: "سيفيد منتخب مصر أن يتم فتح المجال لاحتراف اللاعبين حتى وإن كان المقابل المادي ضعيف في البداية".

وأكد: "ويجان متمسكين بضمي وانا متمسك بالانتقال إليهم وشرف لي الحديث مع رئيس النادي، أتمنى أن احترف".