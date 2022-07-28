شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البحرين يصل الإسكندرية للمشاركة فى البطولة العربية لكمال الأجسام 2022‪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب البحريني لكمال الأجسام إلى الإسكندرية للمشاركة في البطولة العربية لكمال الأجسام رقم 22 للرجال 18 للشباب والثانية للكلاسيك والفيزيك والمقرر انطلاقها 28 حتي 31 يوليو الجاري في مدينة الإسكندرية.

وضمت قائمة المنتخب البحريني، سامي ابراهيم الحداد (رئيس الاتحاد و البعثه) خالد محمد حمادة ( إداري) يوسف عبد العزيز خنجي (حكم)، بالاضافه إلى ثلاث لاعبين، هم: ( على ابراهيم، على صقر البنعلي، خالد جاسم).

وكان في استقبالهم محمد جوهر نائب رئيس منطقة الأسكندرية لكمال الأجسام ورئيس لجنة استقبال الوفود من قبل الاتحاد العربى لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وقد انهت كافة إجراءات الوصول ومن المنتظر وصول جميع المنتخبات المشاركة يوم غدا الموافق 28 الجاري الي مقر البطولة بمحافظة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تأكد مشاركة 15 منتخب عربي، وهم فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان ، اليمن، عمان، السودان ، العراق، السعوديه ، الجزائر ، تونس”، بالاضافه الي مصر الدوله المستضيفة للبطوله على تنطلق غدا الخميس الموافق 28