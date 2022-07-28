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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022 ، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية منها، الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري.

منتخب الشباب يهزم الصومال 2 - 0 ويتأهل لربع نهائى كأس العرب.. صور

حقق منتخب الشباب مواليد 2003، فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

الأهلى يواصل انتصاراته بالفوز على المقاصة 1 - 0

خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد.

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم إدارة مباراة الزمالك وفيوتشر المقرر إقامتها غدًا الخميس في الدوري الممتاز، للحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق كحاملي راية، ويتواجد السيد منير حكمًا رابعًا، ومحمود البسيوني حكمًا للفار، ويعاونه هاني عبد الفتاح.

بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف .. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

5 أندية تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للسلة

تلقى الاتحاد العربى لكرة السلة موافقة 5 أندية جديدة على المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر القادم، ليرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 13 فريقا حتى الآن.

منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودى وديًا استعدادًا لكأس العرب