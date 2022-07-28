شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يغيب عن تدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري عن مران زعيم الثغر اليوم الأربعاء من أجل إلتقاط الأنفاس بسبب شعوره بالإرهاق.

ومنح عماد النحاس تعليماته لمساعده علاء عبد الغنى لقيادة مران سيد البلد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري جهود ثلاثى خط الوسط مورو ساليفو وخالد الغندور ومروان عطية أمام طلائع الجيش .

ويغيب خالد الغندور عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الماضية بينما يغيب الثنائى مورو ساليفو ومروان عطية بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات،ويبحث النحاس عن حل لأزمة خط الوسط خصوصا أن مباراة الطلائع المقبلة صعبة ويبحث فيها المدرب عن مواصلة انتصاراته وحصد الثلاث نقاط.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.