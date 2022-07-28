شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد.

بهذه النتيجة واصل الأهلى انتصاراته بعد الفوز المباراة السابقة على الجونة، ليرفع رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري.

جاءت أول فرصة للأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم فؤاد الذي استلم عرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكنها مرت أعلى العارضة إلى ركلة مرمى، واستمر ضغط الأهلي الهجومي في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر وسددها بيسراه ولكنها ارتطمت بقدم مدافع المقاصة وتحولت إلى ركنية، فيما هدد محمد عادل امو مرمى الأهلي بتصويبة قوية في الدقيقة 18 ولكنها مرت أعلى عارضة محمد الشناوي.

وسجل اليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من تصويبة أرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار رمضان مصطفى، بعدما قاد كريم فؤاد هجمة من الجبهة اليمنى ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ لاعب المقاصة وأهداها إلى ديانج ليلعبها مباشرة في مرمى المقاصة.وسدد حسام حسن تصويبة على مرمى المقاصة في الدقيقة 40 ولكنها مرت بدوار القائم الأيمن لمرمى المقاصة، وشن الأهلي هجمة بثلاثة أرواح في الدقيقة 44 بدأت من عند ديانج وأبعدها دفاع المقاصة ثم سددها ربيعة وأبعدها مجددا دفاع الفريق الفيومي قبل أن يسددها ديانج من لعبة مباشرة على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رمضان مصفطى.