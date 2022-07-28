شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الأربعاء 27/ 7/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 27/ 7/ 2022 إقامة ثلاث مواجهات فى بطولة الدورى الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون، حيث إلتقى سموحة مع المقاولون العرب، وبيراميدز ضد البنك الأهلى، والأهلى فى صدام مع المقاصة.

سموحة يتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله في الدورى

تعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى. بهذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى النقطة 40 في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا. في المقابل، رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحى هدف التقدم لفريقه فى شباك البنك الأهلى، من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عالية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 71، بعدها انتفض البنك وحاول ادراك التعادل، إلا إن أحمد الشناوى تألق فى العديد من الكرات وانقذ مرماه.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تعزيز فرص المنافسة على الدورى، حيث ارتفع رصيده من النقاط لـ 59 جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 37 فى المركز السابع، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

الأهلى يواصل انتصاراته بالفوز على المقاصة 1 - 0

خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد. بهذه النتيجة واصل الأهلى انتصاراته بعد الفوز المباراة السابقة على الجونة، ليرفع رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري.



جدول ترتيب هدافى الدورى

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى: