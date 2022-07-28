شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى جمعت سموحة مع المقاولون العرب والثانية بيراميدز مع البنك الأهلي والثالث الأهلي مع المقاصة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأربعاء كاالتلي:

الأهلى يواصل انتصاراته بالفوز على المقاصة 1 - 0

خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد. بهذه النتيجة واصل الأهلى انتصاراته بعد الفوز المباراة السابقة على الجونة، ليرفع رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري. جاءت أول فرصة للأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم فؤاد الذي استلم عرضية من أفشة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكنها مرت أعلى العارضة إلى ركلة مرمى، واستمر ضغط الأهلي الهجومي في محاولة لتسجيل هدف مبكر. وأهدر حسام حسن فرصة هدف محقق في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر وسددها بيسراه ولكنها ارتطمت بقدم مدافع المقاصة وتحولت إلى ركنية، فيما هدد محمد عادل امو مرمى الأهلي بتصويبة قوية في الدقيقة 18 ولكنها مرت أعلى عارضة محمد الشناوي. وسجل اليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من تصويبة أرضية رائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار رمضان مصطفى، بعدما قاد كريم فؤاد هجمة من الجبهة اليمنى ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ لاعب المقاصة وأهداها إلى ديانج ليلعبها مباشرة في مرمى المقاصة.وسدد حسام حسن تصويبة على مرمى المقاصة في الدقيقة 40 ولكنها مرت بدوار القائم الأيمن لمرمى المقاصة، وشن الأهلي هجمة بثلاثة أرواح في الدقيقة 44 بدأت من عند ديانج وأبعدها دفاع المقاصة ثم سددها ربيعة وأبعدها مجددا دفاع الفريق الفيومي قبل أن يسددها ديانج من لعبة مباشرة على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رمضان مصفطى.

بيراميدز يعزز فرص المنافسة على الدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدف

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحى هدف التقدم لفريقه فى شباك البنك الأهلى، من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عالية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 71، بعدها انتفض البنك وحاول ادراك التعادل، إلا إن أحمد الشناوى تألق فى العديد من الكرات وانقذ مرماه.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تعزيز فرص المنافسة على الدورى، حيث ارتفع رصيده من النقاط لـ 59 جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 37 فى المركز السابع، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس.

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -محمود سيد - أحمد سعيد - محمد بسيوني- فادي فريد - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: احمد صبحي - أمير مدحت - كريم بامبو- محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل- موسي دياوارا - عاصم صلاح.

سموحة يتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله في الدورى

تعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

تقدم فاروقا نور الدين للمقاولون في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة من أمادو أنياص ليضعها فاروقا على يمين الهانى سليمان الذى اكتفى بمشاهدتها تعانق الشباك، وبعد 3 دقائق أدرك صديق أوجولا هدف التعادل للفريق السكندرى بعد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء على يمين حسن شاهين.

بهذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى النقطة 40 في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.

في المقابل، رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.