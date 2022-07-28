شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اليو ديانج هدف المباراة الوحيد.

بهذه النتيجة واصل الأهلى انتصاراته بعد الفوز المباراة السابقة على الجونة، ليرفع رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أيمن أشرف في الدفاع، أليو ديانج - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري في الوسط، حسام حسن في الهجوم.

وتكون تشكيل المقاصة ضد الأهلي من، رمضان مصطفى في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد منعم ومحمد محسن ليلة ومصطفى كاجو في الدفاع، علي المصري وخالد صلاح وسيرجي ايريك وأحمد عيد في الوسط ومحمد عادل امو و ومحمود فهمي في الهجوم.